Исследование показало, что машина с миллионом кубитов может взломать 2048-битный RSA за семь дней

Препринт Google Quantum AI показывает, что примерно один миллион шумящих кубитов, непрерывно работающих в течение семи дней, может взломать 2048-битное шифрование RSA, что снижает предыдущие оценки в двадцать раз.
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