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Незаконный коммерческий объект демонтировали в Можайском районе

Незаконный коммерческий объект демонтировали в Можайском районе

На западе Москвы ликвидировали нелегальное здание площадью около 740 квадратных метров. Об этом рассказал начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

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