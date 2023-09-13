Незаконный коммерческий объект демонтировали в Можайском районе

На западе Москвы ликвидировали нелегальное здание площадью около 740 квадратных метров. Об этом рассказал начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.
На западе Москвы ликвидировали нелегальное здание площадью около 740 квадратных метров. Об этом рассказал начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.
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