Глава Пентагона переложил ответственность за Украину с НАТО на Россию

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что НАТО не несет ответственности за конфликт на Украине. Это следует из выступления главы Пентагона на ежегодном публичном форуме по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском региона, прошедшем в Сингапуре.
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