Известная фигуристка Дробязко, ставшая мамой в 52 года, показала фото своей новорождённой дочери: «Мы очень долго ждали»

На что только не пойдут звезды, чтобы обрести радость материнства. Маргарита Дробязко и её партнёр Повилас Ванагас всю свою жизнь посвятили фигурному катанию и на закате ледовой карьеры, наконец, решились стать родителями.
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