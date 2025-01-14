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  • Стэйси
    Кому-то это интересно ? Есть новости интереснее«Я тысячу раз изм...
  • Наталья Середа
    Что вы лезете в семью!!! Уехал, значит так надо ему,семье.Он настрадался и страдает.Не лезьте в чужие семьи!Нашел себе молоду...
  • Evgeniy LeV
    хз... Чингачгук какой-то.Тэхен написал пуб...

Известная фигуристка Дробязко, ставшая мамой в 52 года, показала фото своей новорождённой дочери: «Мы очень долго ждали»

Известная фигуристка Дробязко, ставшая мамой в 52 года, показала фото своей новорождённой дочери: «Мы очень долго ждали»

На что только не пойдут звезды, чтобы обрести радость материнства. Маргарита Дробязко и её партнёр Повилас Ванагас всю свою жизнь посвятили фигурному катанию и на закате ледовой карьеры, наконец, решились стать родителями.

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