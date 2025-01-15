В подполье сообщили об ударе по расположению ВСУ на полигоне в Харькове

Подпольщик Лебедев: ВС России нанесли удар по расположению ВСУ в Харькове Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил в своем Telegram-канале, что российские войска нанесли удар по расположению Вооруженных сил Украины на территории пожарного полигона в Залютино в Харькове.
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