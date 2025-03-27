Ольга Кабо и Юлия Такшина «зажгли» на модном девичнике

Актрисы примерили образы нового весеннего сезона и поделились своими секретами красоты. Юлия Такшина предоставлено организаторами, фото Юлии Ханиной В канун гастролей Юлия Такшина (она уезжала по пяти городам Республики Беларусь) и Ольга Кабо (ее путь лежал на Дальний Восток) неожиданно пересеклись в одном из модных магазинов в центре Москвы.