Ольга Кабо и Юлия Такшина «зажгли» на модном девичнике

Актрисы примерили образы нового весеннего сезона и поделились своими секретами красоты. Юлия Такшина предоставлено организаторами, фото Юлии Ханиной В канун гастролей Юлия Такшина (она уезжала по пяти городам Республики Беларусь) и Ольга Кабо (ее путь лежал на Дальний Восток) неожиданно пересеклись в одном из модных магазинов в центре Москвы.
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