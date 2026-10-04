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Регионы России

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Партия «Объединённый список» лидирует на выборах в Сейм Латвии

Партия «Объединённый список» лидирует на выборах в Сейм Латвии

По предварительным данным после обработки части протоколов выборов в Сейм Латвии партия «Объединённый список» набрала 30,05% голосов и уверенно лидирует, сообщает ЦИК.

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