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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ещенко о конфликте с Каррерой: «Массимо сразу решил, что нас с Глушаковым в «Спартаке» не будет. На прощальном ужине он сказал: «Прости, не мог отстранить только Дениса»

В сентябре 2018 года итальянский тренер отстранил Ещенко и Дениса Глушакова от тренировок с основным составом «Спартака» за лайк под постом с критикой тренера.

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