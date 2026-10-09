Одни заявили о себе в молодости, другие ждали своего часа десятилетиями: актрисы нашего кино за 70

В кадре им чаще всего достаются умудрённые бабушки, властные дамы или эксцентричные соседки. Но каждая из этих актрис приходила к зрителю своей дорогой — и прямой она была далеко не всегда.
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