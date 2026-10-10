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Экс-судья Федотов об удалении Максименко в матче с «Крыльями»: «Лишение явной возможности забить гол – никто бы не понял, будь решение судьи другим. Рука Бабича ненаказуемая»

Бывший арбитр  Игорь Федотов прокомментировал судейские решение в матче « Крылья Советов » – «Спартак» в 10-м туре Альфа-Банк РПЛ (0:0, перерыв).

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