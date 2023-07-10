что-то было Актриса Мария Шукшина в последние годы активно занимается общественно-политической деятельностью.
Мария Шукшина: "Правящая элита делает ставку на тьму?"
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Вячеслав Дегтярев
болтать не мешки таскать - а что то дельное могла бы предложить??? - нет........- грамотёнки не хватает.....театр - это не страна..... а если там то и продвигай проекты по экономическому развитию страны.... одной культурой страну не накормишь.............радей за развитие производств но не своих интернет постах а иди в народ и принимай на земле участие с населением..............такая же как и --- это что ЛДПР со времён своего существования только критиковала и критикует а конкретно ни одного проекта экономического производственного развития страны нет.....
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57 мин.
Вячеслав Дегтярев
КРИТИКОВАТЬ и болтать не мешки таскать - а что то дельное могла бы предложить??? - нет........- грамотёнки не хватает.....театр - это не страна..... а если там то и продвигай проекты по экономическому развитию страны.... одной культурой страну не накормишь.............радей за развитие производств но не своих интернет постах а иди в народ и принимай на земле участие с населением..............такая же как и --- это что ЛДПР со времён своего существования только критиковала и критикует а конкретно ни одного проекта экономического производственного развития страны нет.....
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56 мин.
Вячеслав Дегтярев
КРИТИКОВАТЬ и болтать не мешки таскать - а что то дельное могла бы предложить??? - нет........- грамотёнки не хватает.....театр - это не страна..... а если там то и продвигай проекты по экономическому развитию страны.... одной культурой страну не накормишь.............радей за развитие производств но не своих интернет постах а иди в народ и принимай на земле участие с населением..............такая же как и --- это что ЛДПР со времён своего существования только критиковала и критикует а конкретно ни одного проекта экономического производственного развития страны нет.....
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55 мин.
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