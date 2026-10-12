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Журнал «Профиль»

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Комиссию за доставку почты повысят, чтобы поддержать "Почту России"

Комиссию за доставку почты повысят, чтобы поддержать "Почту России"

В настоящее время комиссия за доставку почты составляет 1,17%, она вырастет в следующем году до 1,5%.

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