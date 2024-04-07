Добро пожаловать, и не говорите, что вас не предупреждали

БВ Борис Выдрин Как не кричали бодро "развитой!" — Пустые были полки в магазинах, И Запад оказался не гнилой — Его богатства виделись в витринах!

татьяна коновалова Ну если добрались до посольств.....а это другое государство,то что дальше?