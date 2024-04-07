Давайте подобьём промежуточные итоги.Россия. Продолжает давить недорейх на фронте. При этом её экономику не удалось задавить санкциями, выборы прошли успешно, а одиночный теракт только усилил решимость добивать нацистов.
Добро пожаловать, и не говорите, что вас не предупреждали
Комментарии
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БВ
Борис Выдрин
Как не кричали бодро "развитой!" — Пустые были полки в магазинах, И Запад оказался не гнилой — Его богатства виделись в витринах!
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3 час.
татьяна коновалова
Ну если добрались до посольств.....а это другое государство,то что дальше?
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2 час.
Елена Филиппова
Это, собственно, к чему?
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1 час.
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