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Сбившего ребёнка депутата исключат из "Единой России" с позором

Сбившего ребёнка депутата исключат из "Единой России" с позором

Депутат, сбивший шестилетнего ребёнка и уехавший с места ДТП, будет с позором исключён из "Единой России".

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