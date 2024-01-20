Болельщики спели «Калинку» после матча российской теннисистки на Australian Open

Болельщики спели «Калинку» во время матча Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Песня прозвучала после встречи третьего круга турнира между россиянкой Анной Калинской и американкой Слоан Стивенс.
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