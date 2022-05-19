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Суд арестовал жителя Норильска за видео с сожжением георгиевской ленты

Суд арестовал жителя Норильска за видео с сожжением георгиевской ленты

СК возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении жителя Норильска за публикацию в соцсети ролика с сожжением георгиевской ленты и призывы к осквернению символа воинской славы России, сообщает ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии.

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