Выручка ЮГК выросла в 2023 году на 19%

Выручка ЮГК (ПАО «Южуралзолото Группа Компаний») увеличилась в 2023 году на 19% г/г, до 67,8 млрд рублей за счет роста цен на золото и ослабления рубля по отношению к доллару США, следует из отчетности компании.
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