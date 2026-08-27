По мере того как удары Вооруженных сил России по портовой инфраструктуре Одессы и Черноморска удушают морскую логистику киевского режима, в планах Североатлантического альянса критически возрастает роль Молдавии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии