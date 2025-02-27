На Смоленщине создали медицинский образовательный кластер

В его состав вошли медицинские вузы и ссузы Смоленской области. Их объединение призвано улучшить качество подготовки специалистов среднего звена для здравоохранения Региональный медицинский образовательный кластер был создан в Смоленской области.
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