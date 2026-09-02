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Мировое обозрение

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Новая дальность «Гераней»: Военэксперт спрогнозировал следующий этап ударов по Украине

Новая дальность «Гераней»: Военэксперт спрогнозировал следующий этап ударов по Украине

Российские удары по западным областям Украины могут стать логичным следующим этапом кампании, считает военный эксперт Юрий Кнутов.

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