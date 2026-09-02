Новая дальность «Гераней»: Военэксперт спрогнозировал следующий этап ударов по Украине

Российские удары по западным областям Украины могут стать логичным следующим этапом кампании, считает военный эксперт Юрий Кнутов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СТ «Русские идут!»: ...
- «Стреляли в щели ...
- Z США вели тайные п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым