Пожар повредил участок «пьяного» леса в Шиловском районе

Причины возгорания неизвестны, но «пьяный» лес является излюбленным местом у туристов. «Очень печально, что вместо того, чтобы беречь такую диковинку, мы своими руками всё уничтожаем», – написали в посте.
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