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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Модрич о Моуринью в «Реале»: «Очень правильное решение клуба. Жозе – победитель, один из лучших тренеров в истории. С первых матчей видно, что это пугающий «Мадрид» – он мне нравится»

Бывший полузащитник « Реала »  Лука Модрич высказался о назначении  Жозе Моуринью на пост главного тренера мадридского клуба.

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