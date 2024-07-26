«Голубое топливо». Севастополь в списке регионов с самым дорогим бензином

Специалисты исследовательского агентства «ПромРейтинг» составили рейтинги регионов страны, где на момент исследования были зафиксированы самые высокие и самые низкие потребительские цены на автомобильный бензин и дизель.
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