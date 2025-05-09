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Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    Отличная новость, надеемся это начало большого процесса.Сбер увеличил ипо...

Россия готова оставить меморандум ООН для нормализации экспорта зерна

Россия готова оставить меморандум ООН для нормализации экспорта зерна

Срок действия меморандума «Россия-ООН» по нормализации российского сельхозэкспорта истекает в июле. Его будущее пока не определено, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости.

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