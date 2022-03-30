В России минимальную зарплату могут проиндексировать на размер инфляции

Источники не уточнили, идет ли речь о текущем показателе роста цен или о прогнозном, пишет iz.ru. По словам представителей Министерства экономического развития Российской Федерации в середине текущего месяца годовая инфляция превысила 14,5%.
Источники не уточнили, идет ли речь о текущем показателе роста цен или о прогнозном, пишет iz.ru. По словам представителей Министерства экономического развития Российской Федерации в середине текущего месяца годовая инфляция превысила 14,5%.
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