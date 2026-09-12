Цифры теперь ничего не значат: Как выбирать бензин по новым правилам

Согласно новому постановлению, которое вступило в силу в августе 2026 года, на рынок вернулись классы топлива К2, К3 и К4.
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