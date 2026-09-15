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Социологи дали самые свежие прогнозы на думские выборы

Социологи дали самые свежие прогнозы на думские выборы

Политконсультанты и партийцы из соревнующихся на предстоящих в ближайшие выходные выборах в Госдуму подводят итоги агитационной кампании, прежде чем подвести итоги самих выборовsirius-ft.

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