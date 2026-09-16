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Эскалатор больше не остановится: ООН усилила меры перед визитом Дональда Трампа

Эскалатор больше не остановится: ООН усилила меры перед визитом Дональда Трампа

Организация Объединенных Наций (ООН) приняла дополнительные меры перед новым визитом президента США Дональда Трампа после прошлогоднего инцидента с остановившимся эскалатором.

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