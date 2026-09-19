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"После тяжёлых и продолжительных боев нашими войсками оставлен город Киев"

"После тяжёлых и продолжительных боев нашими войсками оставлен город Киев"

Подразделения Вермахта вошли в столицу Советской Украины, оставленную частями Красной армии, 19 сентября 1941 года.

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