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Русское оружие

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❗️⚡️"Искандеры-М/К" успешно вывели из строя оставшиеся ключевые металлургические

❗️⚡️"Искандеры-М/К" успешно вывели из строя оставшиеся ключевые металлургические предприятиям группы "Метинвест" в Украине В Украине больше нет сталелитейной промышленности из-за ударов России, заявил руководитель офиса генерального директора горно-металлургической группы "Метинвест" Александр Водовиз в интервью Financial Times.

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