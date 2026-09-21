❗️⚡️"Искандеры-М/К" успешно вывели из строя оставшиеся ключевые металлургические предприятиям группы "Метинвест" в Украине В Украине больше нет сталелитейной промышленности из-за ударов России, заявил руководитель офиса генерального директора горно-металлургической группы "Метинвест" Александр Водовиз в интервью Financial Times.