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«Беллингем вошел в раздевалку, стукнул по столу и сказал: «Я здесь главный». Каннаваро о хавбеке «Реала»

«Беллингем вошел в раздевалку, стукнул по столу и сказал: «Я здесь главный». Каннаваро о хавбеке «Реала»

– Что вы можете сказать о Беллингеме? – Что он игрок, который набрал лучшую форму в мире. Он игрок, который лучше и быстрее всех интегрировался в команду.

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