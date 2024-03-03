Котлета по-киевски или Почему укропия точно обречена

басурманин шкодник Загнул ,живу от ,,Азовстали,,в двух километрах.Все бомбы испробовал на собственной шкуре.Единственный не приятный момент по ушам бьёт больно.

АБ Александр Б Хайрулин, это все тебе Путин рассказал про новую методу СВО?