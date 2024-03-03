Театр абсурда
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Театр абсурда

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Котлета по-киевски или Почему укропия точно обречена

Котлета по-киевски или Почему укропия точно обречена

Сегодня мы имеем возможность, что называется, в прямом эфире наблюдать, как сыпется укропский фронт.

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Комментарии
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басурманин шкодник
Загнул ,живу от ,,Азовстали,,в двух километрах.Все бомбы испробовал на собственной шкуре.Единственный не приятный момент по ушам бьёт больно.
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АБ
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