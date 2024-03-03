Сегодня мы имеем возможность, что называется, в прямом эфире наблюдать, как сыпется укропский фронт.
Котлета по-киевски или Почему укропия точно обречена
Комментарии
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басурманин шкодник
Загнул ,живу от ,,Азовстали,,в двух километрах.Все бомбы испробовал на собственной шкуре.Единственный не приятный момент по ушам бьёт больно.
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16 час.
АБ
Александр Б
Хайрулин, это все тебе Путин рассказал про новую методу СВО?
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15 час.
Ратник Ратник
А ты поезжай туда, где он работает, и зацени самостоятельно... "Стратег" диванный
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13 час.
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