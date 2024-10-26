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Зерновая биржа. БРИКС наносит удар по доллару

Зерновая биржа. БРИКС наносит удар по доллару

В ходе саммита БРИКС Владимир Путин инициировал создание зерновой биржи БРИКС. Учитывая тот факт, что озвучено это было на официальном заседании в расширенном составе, который полностью прошел в открытом режиме, решение о создании такой биржи принято.

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