Семеро мужчин изнасиловали туристку: “Приставили ножи к горлу”

Семеро мужчин в настоящее время находятся под стражей в Индии за предполагаемое групповое изнасилование туристки и нападение на ее мужа, сообщили власти, в рамках дела, которое по-новому осветило эндемичную проблему сексуального насилия в отношении женщин в стране.