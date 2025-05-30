Метеоролог назвал срок спада жары в Москве

Метеоролог Вильфанд: Жара в Московском регионе спадет в первый день лета Жара в Москве и Московской области спадет в воскресенье, 1 июня, дневная температура в столице составит 22-24 градуса тепла, а в области — 20-25 градусов.
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