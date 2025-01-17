В субботу «Водник» отметит своё столетие матчем с «Саянами»

Игра в рамках Чемпионата России пройдёт 18 января на родном стадионе «жёлто-зелёных» — «Труде» — в 13:00«Водник» к юбилейному матчу подходит всё также на втором месте, уступая лишь кемеровскому «Кузбассу», а вот «Саяны» идут на 11 месте турнирной таблицы Чемпионата России по хоккею с мячом.