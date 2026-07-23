В Татарстане ветераны СВО впервые сыграют в фиджитал-спорт в рамках Кубка Раиса

В Татарстане продолжается II Кубок Раиса республики среди участников специальной военной операции. С мая 2026 года ветераны СВО приняли участие уже в семи спортивных дисциплинах, а число участников соревнований превысило 250 человек.
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