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ГТРК Татарстан

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В Татарстане ветераны СВО впервые сыграют в фиджитал-спорт в рамках Кубка Раиса

В Татарстане ветераны СВО впервые сыграют в фиджитал-спорт в рамках Кубка Раиса

В Татарстане продолжается II Кубок Раиса республики среди участников специальной военной операции. С мая 2026 года ветераны СВО приняли участие уже в семи спортивных дисциплинах, а число участников соревнований превысило 250 человек.

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