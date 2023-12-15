Комиссия по квартплате отменяется, но не для всех: Кому повезёт

Госдума решила отменить комиссию при оплате жилищно-коммунальных услуг для льготников.Закон об отмене комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг для льготных категорий граждан России принят Государственной думой.
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