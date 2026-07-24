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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Сибири» о легионерах: «Да Косту нам до сих пор предлагают. Делали предложение Веккионе, больше месяца ждали Морелли – давали хорошие контракты»

Генеральный директор « Сибири » Лев Крутохвостов рассказал о поиске легионеров на следующий сезон. – Мы делали предложение Веккионе , но через некоторое время он ответил отказом, не объяснив причин, хотя мы были готовы разговаривать по увеличению предложения.

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