Гендиректор «Сибири» о легионерах: «Да Косту нам до сих пор предлагают. Делали предложение Веккионе, больше месяца ждали Морелли – давали хорошие контракты»

Генеральный директор « Сибири » Лев Крутохвостов рассказал о поиске легионеров на следующий сезон. – Мы делали предложение Веккионе , но через некоторое время он ответил отказом, не объяснив причин, хотя мы были готовы разговаривать по увеличению предложения.