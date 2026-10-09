«22 удара тростью»: многодетного отца наказали за сексуальное насилие над дочерями и падчерицами

В Сингапуре 44-летнего мужчину приговорили к 16 годам и шести месяцам заключения и 22 ударам тростью за сексуальное насилие над четырьмя несовершеннолетними дочерьми и падчерицами .
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