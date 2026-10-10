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Регионы России

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Мирра Андреева впервые войдет в топ-3 рейтинга WTA с времен Шараповой

Мирра Андреева впервые войдет в топ-3 рейтинга WTA с времен Шараповой

Российская теннисистка Мирра Андреева благодаря выходу в финал турнира категории WTA 1000 в Пекине впервые займёт третье место мирового рейтинга.

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