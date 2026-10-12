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Татар-информ

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На Kazan Digital Week зарегистрировались участники из 53 стран

На Kazan Digital Week зарегистрировались участники из 53 стран

На Международный форум Kazan Digital Week, который пройдет в столице Татарстана 29 – 31 октября, зарегистрированы участники из 53 стран.

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