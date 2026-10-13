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Царьград

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Казахстан сократил добычу нефти на 8,3% при росте ВВП на 4,2%

Казахстан сократил добычу нефти на 8,3% при росте ВВП на 4,2%

Министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил, что за девять месяцев 2026 года Казахстан добыл 69,4 млн тонн нефти, тогда как ВВП страны за этот период вырос на 4,2%.

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