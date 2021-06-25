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«Наша задача — защитить здоровье людей» – Кондратьев скорректировал правила по приёму отдыхающих

«Наша задача — защитить здоровье людей» – Кондратьев скорректировал правила по приёму отдыхающих

«Наша задача — защитить здоровье людей» – Кондратьев скорректировал правила по приёму отдыхающих. Губернатор Краснодарского края, Российский политический деятель сообщил в официальном Телеграм канале о изменениях в правилах приеме отдыхающих.

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