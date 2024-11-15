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Новости Тамбова

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Жителя Уварово будут судить за мошенничество в отношении двух женщин

Жителя Уварово будут судить за мошенничество в отношении двух женщин

Перед судом предстанет 27-летний житель Уварово. Он обвиняется в покушении на мошенничество в крупном размере, а также в мошенничестве с причинением значительного ущерба, сообщает прокуратура Тамбовской области.

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