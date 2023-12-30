30 забавных примеров детской логики, которую взрослым трудно понять

Дети — постоянный источник фантазий, вопросов на любые темы и странных затей. Если спросить какого-нибудь сорванца, зачем он засунул ломтики сыра между пальцами ног, он просто пожмет плечами и ответит, что ему так захотелось.
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