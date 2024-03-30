Юнармейцы на Сахалине приняли участие в акции «Верни герою имя», приуроченную к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Акция включает в себя уход за воинскими захоронениями и обелисками, направлена на то, чтобы сохранить память и сформировать уважительное отношение у молодого поколения к истории Великой Отечественной войны, и ее героям.
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