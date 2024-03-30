Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

863 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    Так у нее пенсия 9850 рублей! Есть откуда откладывать каждый месяц хотя бы по десятку тысяч!В Мордовии курьер...
  • Олег Самойлов
    А вот мне интересно, Денис Зарюгин сие молвит по своему опыту или по рассказам?МИГРАНТЫ ПАКУЮТ Ч...
  • Владимир Петров
    На бумаге всё пучком... А сколько лазеек найдётся...МИГРАНТЫ ПАКУЮТ Ч...

Юнармейцы на Сахалине приняли участие в акции «Верни герою имя», приуроченную к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Юнармейцы на Сахалине приняли участие в акции «Верни герою имя», приуроченную к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Акция включает в себя уход за воинскими захоронениями и обелисками, направлена на то, чтобы сохранить память и сформировать уважительное отношение у молодого поколения к истории Великой Отечественной войны, и ее героям.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх