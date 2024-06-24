Данила Козловский: российское кино будет еще долго догонять американское

валерия

А в чем преимущество американского кинематографа? В реках крови и море насилия, выливающегося на экраны и тем самым привлекающего тупых зрителей? Пустые диалоги, резиновые морды персонажей? Наше сегодняшнее кино становится более-менее смотрибельным, уже на порядок выше, чем фильмы и сериалы 90-х. А обезьянничать и становиться похожими на американские " шедевры" много ума не надо. Так что причитания по поводу того, что мы все время будем в роли догоняющих - это личное мнение Козловского, как впрочем и эта реплика - мое личное мнение.