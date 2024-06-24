Кинематограф России еще долгое время будет уступать производству в США. Такое мнение высказал актер Данила Козловский в ходе YouTube-шоу GlumOFF.
Данила Козловский: российское кино будет еще долго догонять американское
Комментарии
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валерия
А в чем преимущество американского кинематографа? В реках крови и море насилия, выливающегося на экраны и тем самым привлекающего тупых зрителей? Пустые диалоги, резиновые морды персонажей? Наше сегодняшнее кино становится более-менее смотрибельным, уже на порядок выше, чем фильмы и сериалы 90-х. А обезьянничать и становиться похожими на американские " шедевры" много ума не надо. Так что причитания по поводу того, что мы все время будем в роли догоняющих - это личное мнение Козловского, как впрочем и эта реплика - мое личное мнение.
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