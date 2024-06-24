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Общественная служба новостей

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Данила Козловский: российское кино будет еще долго догонять американское

Данила Козловский: российское кино будет еще долго догонять американское

Кинематограф России еще долгое время будет уступать производству в США. Такое мнение высказал актер Данила Козловский в ходе YouTube-шоу GlumOFF.

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Комментарии
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валерия
А в чем преимущество американского кинематографа? В реках крови и море насилия, выливающегося на экраны и тем самым привлекающего тупых зрителей?  Пустые диалоги, резиновые морды  персонажей? Наше сегодняшнее  кино становится более-менее смотрибельным, уже на порядок выше, чем фильмы и сериалы 90-х. А обезьянничать и становиться похожими на американские &quot; шедевры&quot; много ума не надо. Так что причитания по поводу  того, что мы все время будем в роли догоняющих - это  личное мнение Козловского, как впрочем и эта реплика - мое личное мнение.
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