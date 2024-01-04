Охлобыстин рассказал об отчаянном положении Смольянинова* за границей

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Комментарии
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ВЛАДИМИР ЛАПИН
да и ...уй с ним, пусть сдохнет побыстрей тварь поганая!!!!
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12 час.
Л
Людмила
Он выбрал свой путь, смешно жалеть сороколетнего дурака.
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4 час.
ВД
Вовладар Даров
Скотобаза всегда будет пахнуть говном, сколько бы ее не отмывали!
Ответить
29 мин.

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