Охлобыстин рассказал об отчаянном положении Смольянинова* за границей

Артур Смольянинов*, достигнув 40-летнего возраста, имеет за своей спиной успешную карьеру в России. Он снялся в таких фильмах, как “Мой парень – ангел”, “Марс”, “Русалка”, “День”, “Все или ничего”.
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