Замена полотенцесушителя Калининград

Полотенцесушитель создаст комфортную температуру в ванной, поможет избежать сырости и плесени. Установка и ремонт полотенцесушителя в городе Калининград! Срочно звоните нам, мы точно сможем Вам помочь! Телефон Слесаря Сантехника 8 (911) 860-68-73 Мы предоставляем следующие услуги: Вызов сантехника на дом в Калининграде; Круглосуточный график работы; Срочный выезд мастера; Ремонт полотенцесушителя; Устранение течи полотенцесушителя; Доставка нового полотенцесушителя, комплектующих.